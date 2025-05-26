Щербакова, Медведева и Ягудин примут участие в забеге на Никольской 6 июня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в забеге на Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики.

Об этом сообщили в пресс-службе Московского спорта. Забег состоится 6 июня, церемонию открытия проведет комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

Также в забеге поучаствуют олимпийский чемпион Алексей Ягудин, гроссмейстер Сергей Карякин и другие спортсмены.

Музыкальным хедлайнером мероприятия станет певец Ярослав Дронов (Shaman). Неделя легкой атлетики пройдет с 6 по 10 июня.