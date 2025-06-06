Алексей Ягудин: «Коллаборация с Плющенко? Мои двери всегда открыты. Сейчас проверю – может, от него тоже сообщение: «Привет, спишь?»

Алексей Ягудин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Евгением Плющенко.

Ранее Алина Загитова рассказала , как уладила конфликт с Евгенией Медведевой и пригласила ее в свое шоу: «Я решила сделать этот шаг, написала Жене: «Привет, спишь?»

«Коллаборация с Плющенко ? Да пожалуйста. Мои двери всегда открыты. Сейчас проверю – может, от него тоже сообщение: «Привет, спишь?» А, нет, пока только супруга пишет», – сказал Ягудин .