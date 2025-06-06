Режиссер шоу Загитовой Светлана Краюшкина назвала фигуристку умным человеком.

Светлана Краюшкина работает с олимпийской чемпионкой над созданием ледового рок-мюзикла «Ассоль», который пройдет 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

— Можете рассказать о нюансах взаимодействия с Алиной?

— Она очень умный человек. Ее глубина подхода к работе вызывает большое уважение. Она всегда вносит что-то свое, очень искреннее. Мы с ней в каком-то смысле говорим на одном языке — на языке души. Не про «хайпанем», а про «а как сделать по-настоящему, чтобы тронуло?»

У Алины есть сильные стороны, которые не могут не восхищать: трудолюбие — без него бы не было всех этих наград, и дипломатия — потому что с творческими людьми, вроде меня, работать непросто. Мы же порой все на эмоциях, а она умеет мягко, но четко собрать всех и вернуть в нужное русло.

И что еще ценно — она не боится не знать. Она идет, узнает, спрашивает, учится. В команде у нас люди разных возрастов: кто-то совсем юный, кто-то опытный, я — где-то между. И ее настойчивость порой поражает.

— То есть работать не всегда просто?

— В плане времени — да, сложно. У нее свои плотные графики, у меня — свои. Но когда мы на связи, когда вместе — это живой диалог, партнерство. Она включена, она слышит, она в теме. Даже когда мы ей объясняем: «По законам драматургии вот это нельзя», — она: «А почему? А если сломать, переделать, найти новый ход?» И часто мы действительно так и делаем.

Иногда у нас случаются очень жаркие споры — но творчески это очень продуктивно, — сказала Краюшкина.