Режиссер шоу Загитовой: «Из-за комментариев хейтеров я рыдала, не спала две ночи. Алина мне проводила краткий ликбез, как с этим справиться»

Режиссер Краюшкина рассказала, как Загитова помогает ей справляться с критикой.

Светлана Краюшкина работает с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой над созданием ледового мюзикла «Ассоль», который пройдет 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

— Многие говорят, что рынок ледовых шоу перенасыщен…

— Я считаю, что на рынке ледовых шоу есть мастодонты — Татьяна Навка, Илья Авербух и Евгений Плющенко. Эти люди заслуживают огромного уважения, из года в год создают продукты, они — пример для молодого поколения.

Когда Алина решила делать «Ассоль», несмотря на все сложности, она пробила стену головой и пришла к реализации. Мы создаем шоу, которое кардинально отличается от того, что уже есть. Мне кажется, шоу «Ассоль» будет не похоже на другой контент. Рок-мюзикл уже был на льду, но давно. Здесь принципиально важно создать что-то свое и попасть в свою целевую аудиторию. Такую цель Алина как продюсер и преследует.

— Вы научились справляться с критикой? Может, с Алиной советовались?

— Из-за комментариев хейтеров я рыдала, не спала две ночи. Алина тогда мне проводила краткий ликбез, как с этим справиться. Говорила просто не читать, отключить голову. И это реально помогло. Мы сейчас выкладываем видео с подготовки, и уже сейчас люди что-то предполагают, придумывают. Они слышат звон, но не знают, где он, сами додумывают, — сказала Краюшкина.