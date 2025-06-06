Режиссер шоу «Ассоль»: «Когда увидела, что Грину исполняется 145 лет, позвонила Загитовой и предложила поставить «Алые паруса». Она сказала: «Ты не поверишь, я недавно эту книжку купила»

Режиссер Светлана Краюшкина рассказала, как возникла идея создания шоу Загитовой.

— Как возникла идея создать шоу «Ассоль»?

— До этого мы работали с Алиной на шоу «Хранители времени» в Казани и были очень довольны результатом. Когда мы увидели отклик и отзывы зрителей, которые писали, что они плакали, что вспомнили историю страны, а не только республики, тогда нам и пришла в голову идея не останавливаться, а придумать что-то еще.

Я внимательного изучала инфоповоды. И когда увидела, что Александру Грину исполняется 145 лет, позвонила Алине и предложила поставить «Алые паруса». Она сказала: «Ты не поверишь, я недавно эту книжку купила». Так все у нас срослось.

Мне кажется, что Алина очень похожа на Ассоль. Если мы посмотрим на жизнь Ассоль и на жизнь олимпийской чемпионки Алины Загитовой — мы увидим, что это два близких человека.

— А как случилось ваше сотрудничество с Алиной?

— Случайно, я не буду вдаваться в подробности. Но, наверное, это какая-то судьбоносная история. Алина немножко моя родственная душа. Придумался проект, мы его реализовали. И вот пошли во второй.

Наши взгляды не всегда совпадают, но мы ищем компромиссы. Чаще всего она больше молодец, чем я. Меня как творческого человека может выносить. И просто Алина такая: «Все, собрались. Свет, давай ты успокоишься. Мы сейчас созвонимся через полчаса. Я тебя услышала. Хочу, чтобы ты услышала меня».

И вот методом этой дипломатии мы создаем наши проекты, — сказала Краюшкина.