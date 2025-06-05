Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Хочу сделать решительный шаг и что-то поменять в своем спортивном пути. Искренне благодарен всем тренерам»

Даниил Самсонов высказался об уходе из штаба Этери Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что Самсонов перешел в академию Татьяны Навки «Наши надежды», где будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской .

«На данном этапе своей жизни я хочу сделать решительный шаг и что-то поменять в своем спортивном пути. Я искренне благодарен и останусь всегда благодарным всем тренерам, которые сделали из меня того спортсмена, которым я сейчас являюсь.

Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович и вся команда катка, мы многое прошли и многого достигли. Каждый из нас оставил часть своей души на этом непростом пути. Это наш общий результат», – написал фигурист в соцсети.

Самсонов тренировался у Тутберидзе в течение десяти лет.

Фигурные трансферы – кто куда: Самсонов ушел от Тутберидзе к Соколовской