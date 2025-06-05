Тренер Алексей Тихонов перешел из школы Тутберидзе в академию Навки

Алексей Тихонов перешел из школы Этери Тутберидзе в академию Татьяны Навки.

Тихонов – чемпион мира 2000 года в парном катании, работает тренером спортивных пар.

Сегодня появилась новость о том, что пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев , которая ранее тренировалась у Тутберидзе , теперь готовится на «Навка Арене».

По информации «Р-Спорта», фигуристы перешли к Навке вместе со своим тренером.