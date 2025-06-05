Тренер Алексей Тихонов перешел из школы Тутберидзе в академию Навки
Алексей Тихонов перешел из школы Этери Тутберидзе в академию Татьяны Навки.
Тихонов – чемпион мира 2000 года в парном катании, работает тренером спортивных пар.
Сегодня появилась новость о том, что пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, которая ранее тренировалась у Тутберидзе, теперь готовится на «Навка Арене».
По информации «Р-Спорта», фигуристы перешли к Навке вместе со своим тренером.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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