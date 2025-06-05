Самсонов перешел в школу Навки, где базируется группа Соколовской. Ранее фигурист тренировался у Тутберидзе

Фигурист Даниил Самсонов перешел в школу Татьяны Навки «Наши надежды».

Об этом свидетельствуют списки кандидатов в сборные России по фигурному катанию на сезон-2025/26.

19-летний Самсонов включен в резервный состав национальной команды.

В апреле также стало известно, что в школу Навки в полном составе переехала группа тренера Светланы Соколовской, которая до этого базировалась в ЦСКА.

Самсонов ранее тренировался в группе Этери Тутберидзе, он бронзовый призер Юношеских олимпийских игр и юниорского финала Гран-при сезона-2019/20. На последнем чемпионате России занял седьмое место.

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