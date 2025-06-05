Дмитрий Губерниев: «Как только изменится политическая ситуация, все будут звонить нашим фигуристам и говорить, что не представляют жизнь без российского парного катания и танцев на льду»

Губерниев считает, что у российских фигуристов не было шансов оспорить недопуск.

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России.

По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.

«Если есть возможность, надо бороться всегда. Но фигуристы, которые не получили допуск, понимают, что шансов выиграть дело в CAS мало. Сейчас сильны антироссийские настроения.

В любом случае я желаю нашим спортсменам всяческих удач и стойко пройти эту тяжелую ситуацию.

Как только изменится политическая ситуация, все будут звонить нашим фигуристам и говорить, что не представляют жизнь без российского парного катания и танцев на льду. Уровень лицемерия везде зашкаливает», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.