Светлана Журова: «Наши фигуристы понимали, что апелляция в CAS бесполезна. Для допуска на соревнования нужно ждать другие события в мире»

Журова высказалась об отказе российских фигуристов подавать апелляцию в CAS.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России. По информации «Спорт-Экспресса», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.

«Наши фигуристы понимали, что апелляция в CAS в данном случае бесполезна. Для допуска на соревнования нужно ждать другие события в мире.

Они просто решили не портить себе нервы и не тратить лишние деньги на адвокатов и судебный иск.

Это же тоже кто-то должен оплатить, апелляция в CAS – это сложный и дорогостоящий процесс», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.