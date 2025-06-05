Бестемьянова об отказе фигуристов оспаривать недопуск: «Не думаю, что у наших спортсменов есть свободные деньги для таких дорогостоящих судебных процессов»

Бестемьянова считает, что у фигуристов нет средств оспаривать недопуск в CAS.

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России.

По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.

«Я сама никогда в такой ситуации не бывала, да и юридического образования не имею, поэтому понятия не имею, как бороться.

Не думаю, что у наших спортсменов есть свободные деньги для таких дорогостоящих судебных процессов. Видимо, должны были какую-то помощь оказать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.