113

Два показа шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге отменены по техническим причинам

Два показа шоу Алины Загитовой «Ассоль» были отменены по техническим причинам.

Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на организаторов шоу. 

Изначально планировалось пять показов рок-мюзикла в Санкт-Петербурге: одно шоу 27 июня и по два – 28 и 29 июня.

Теперь в расписании осталось три показа: 27 и 28 июня.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
С сайта шоу Загитовой «Ассоль» пропала одна из дат показа – 29 июня
1004 июня, 16:52
Елизавета Туктамышева: «Если бы мне предложили провести свое шоу, я бы не отказалась. Это безумно интересно»
363 июня, 11:07
Алина Загитова: «Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми»
282 июня, 07:07Фото
Главные новости
Боброва о любительском фигурном катании: «Ждем возвращения международных стартов. У нас очень высокий уровень»
1вчера, 20:55
Костылева в новой короткой программе будет кататься под песни Леди Гаги
43вчера, 17:49
Медведева, Трусова и Игнатов посетили премию «Муз-ТВ»
51вчера, 15:31Видео
Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»
283вчера, 14:33Видео
Камила Валиева опубликовала фото в красном платье с отдыха на Мальдивах
100вчера, 13:14Фото
Татьяна Тарасова: «Допуск наших фигуристов на отборочный турнир к Олимпиаде – издевательство, просто наглость. Убивают наш спорт на корню»
17вчера, 12:53
Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. На решение подана апелляция («Р-Спорт»)
59вчера, 11:49
Журова о возможной политической карьере Валиевой: «Идти без образования в Госдуму неправильно. Рекомендую Камиле начать с муниципальных выборов»
76вчера, 10:25
Роднина об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU, это просто бизнес»
13вчера, 10:10
Алексей Ягудин: «С годами ценности меняются. Раньше я думал: что может быть круче олимпийской медали? Теперь главное – семья»
8вчера, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
116 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12