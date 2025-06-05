Два показа шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге отменены по техническим причинам
Два показа шоу Алины Загитовой «Ассоль» были отменены по техническим причинам.
Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на организаторов шоу.
Изначально планировалось пять показов рок-мюзикла в Санкт-Петербурге: одно шоу 27 июня и по два – 28 и 29 июня.
Теперь в расписании осталось три показа: 27 и 28 июня.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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