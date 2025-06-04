С сайта шоу Загитовой «Ассоль» пропала одна из дат показа – 29 июня

С сайта шоу Алины Загитовой «Ассоль» пропала одна из дат показа – 29 июня.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию планировала представить шоу в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Сейчас на сайте шоу указаны две даты показа – 27 и 28 июня. На портале Kassir.ru можно купить билеты только на эти два дня.

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