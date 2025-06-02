Алина Загитова: «Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми»
Алина Загитова поблагодарила организаторов за приглашение на шоу в Японии.
Загитова и Анна Щербакова приняли участие в шоу Fantasy on Ice в японском городе Тиба.
«Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми🤗
Хотела бы выразить огромную благодарность организаторам за приглашение и возможность выступить на этом великолепном мероприятии.
Надеюсь, что наше шоу подарило вам много ярких эмоций и положительных впечатлений♥️», – написала олимпийская чемпионка.
Загитова с посланием дружбы, Щербакова в «танце вампиров» – наши фигуристки выступили в Японии
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
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