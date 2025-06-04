Новая короткая программа Бойковой и Козловского поставлена под «Лунную сонату» («Матч ТВ»)

Новая короткая программа Бойковой и Козловского поставлена под «Лунную сонату».

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в парном катании. В прошедшем сезоне фигуристы стали серебряными призерами чемпионата России и взяли бронзу в финале Гран-при страны.