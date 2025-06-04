Новая короткая программа Бойковой и Козловского поставлена под «Лунную сонату» («Матч ТВ»)
Новая короткая программа Бойковой и Козловского поставлена под «Лунную сонату».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в парном катании. В прошедшем сезоне фигуристы стали серебряными призерами чемпионата России и взяли бронзу в финале Гран-при страны.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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