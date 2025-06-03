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Елизавета Туктамышева: «Медведева абсолютно не меняется, примеряя на себя роль продюсера шоу. С Женей очень комфортно работать»

Елизавета Туктамышева высказалась о Евгении Медведевой в роли продюсера.

Туктамышева приняла участие в шоу Медведевой в Монголии.

«Она вообще руководила всем, чем только можно, поэтому оставалась на арене после репетиций. Решала вопросы со светом, формировала тайминг выступлений, все расписывала, доделывала и проверяла.

Монголия – не фигурнокатательная страна, такие шоу там проводятся редко, поэтому отлаженного механизма нет. Так что Женя руководила, продюсировала все. Она большая молодец. А мы, пока она работала, вот так отдыхали после тяжелого дня.

Женя абсолютно не меняется, примеряя на себя роль продюсера шоу. С ней очень комфортно работать. Тем более все свои, у всех фигуристов большой опыт катания в шоу, все понимают, что нужно делать. Из того, что нужно дополнительно отточить – это номера открытия и закрытия, а также световые акценты в номере.

Задача Жени – организовать все так, чтобы всем хватило времени откатать номера, чтобы спортсмены запомнили начало и концовку шоу. Ну и решать текущие проблемы – вот как на этой арене, там были нюансы с выставлением света.

С опытной командой всегда легче организовать выступления, но Жене – большое уважение за то, как она держится: всегда спокойна, терпелива. Если кто-то отвлекается, то подъедет и скажет: ребята, пожалуйста, простите, что отвлекаю, давайте начнем, потому что время поджимает.

Обстановка была комфортная. Мне кажется, я вообще редко сталкиваюсь с тем, чтобы на шоу был негатив, нерешаемые проблемы. Вокруг такие профессионалы, что сложностей не возникает», – написала Туктамышева в своем блоге на Спортсе’’.

«Шоу в Монголии зависело… от пробок в городе». Лиза Туктамышева и экзотический тур

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЕвгения Медведева
женское катание
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