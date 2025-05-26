Евгения Медведева: «Завершили наш мини-тур в Монголию. Благодарю своих друзей, что вписались в авантюру и отработали на 100% все 3 шоу»
Евгения Медведева поблагодарила фигуристов за участие в ее ледовом шоу.
«Вчера мы завершили наш мини-тур в Монголию🫶
Благодарю своих друзей, что вписались в авантюру и отработали на 100% все 3 шоу♥️♥️♥️
За эту поездку я окончательно убедилась, что волшебство кроется в людях, а удовольствие – в спокойствии и юморе.
Отдельное спасибо Левану Матуа, который первый раз в жизни организовывал ледовое шоу, при этом выйдя впервые на лед, чтобы сделать эту фотку😂
И Артему Федорченко за огромную помощь в постановке открытия и закрытия нашего шоу🖤
А так же Эрдэнэ Нергуи за совместную работу и возможность выступить для монгольской публики!» – написала Медведева.
ФОТО: страница Медведевой в VK.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VK Евгении Медведевой
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