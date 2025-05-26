Евгения Медведева: «Завершили наш мини-тур в Монголию. Благодарю своих друзей, что вписались в авантюру и отработали на 100% все 3 шоу»

Евгения Медведева поблагодарила фигуристов за участие в ее ледовом шоу.

«Вчера мы завершили наш мини-тур в Монголию🫶

Благодарю своих друзей, что вписались в авантюру и отработали на 100% все 3 шоу♥️♥️♥️

За эту поездку я окончательно убедилась, что волшебство кроется в людях, а удовольствие – в спокойствии и юморе.

Отдельное спасибо Левану Матуа, который первый раз в жизни организовывал ледовое шоу, при этом выйдя впервые на лед, чтобы сделать эту фотку😂

И Артему Федорченко за огромную помощь в постановке открытия и закрытия нашего шоу🖤

А так же Эрдэнэ Нергуи за совместную работу и возможность выступить для монгольской публики!» – написала Медведева.

ФОТО: страница Медведевой в VK.