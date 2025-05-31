Медведева о новом шоу в эстетике 2000-х: «Я рандомно включила плейлист и поняла, что это было золотое время русской музыки»

Евгения Медведева рассказала о концепции своего нового ледового шоу.

Двукратная чемпионка мира представит шоу под музыку 2000-х 13 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве.

В ноябре прошлого года состоялось шоу, посвященное 25-летию фигуристки.

«Этот проект оказался намного сложнее, чем я думала. Но он был более красочным, живым, когда зал наполнился зрителями. Они отреагировали выше всяких похвал. Уже на арене чувствовалось, что им очень понравилось. Поэтому мы решили не останавливаться. Думаю, это должно стать ежегодной традицией, что в это время я приглашаю вас на свое шоу.

Новое шоу будет в эстетике 2000-х. У меня был плейлист, который я рандомно включила и поняла, что это было золотое время русской музыки. Показалось, что было бы круто было сделать шоу, которое не будет нести глубинный смысл, а всем будет просто весело», – сказала Медведева.