Муравьева о работе с Мишиным: «Получаю удовольствие от каждого момента тренировочного процесса, я очень довольна»

Софья Муравьева заявила, что ей очень интересно работать с Алексеем Мишиным.

«Какое первое впечатление от работы с Алексеем Мишиным? Он всегда говорит правильные вещи.

Я не могу сказать, что я его уже знаю очень долго. Естественно, мы с ним постоянно виделись на соревнованиях. Но он такой многогранный человек, что его узнавать придется еще очень долго. С ним очень интересно работать.

Когда я выхожу на тренировку, и Алексей Николаевич на льду, у меня тренировки проходят только в кайф. Наслаждаюсь работой с новыми для меня тренерами и понемногу их узнаю. Получаю удовольствие от каждого момента тренировочного процесса, я очень довольна.

Я пока в Санкт-Петербурге немного была – две с половиной недели за это время. Когда я ушла [из группы Плющенко], неделю была в Москве. Потом была то в Москве, то в Петербурге. Затем улетела в отпуск. После прилетела в Москву, тут ставили программы.

Сейчас улетаю на сборы, они будут в Кисловодске», – сказала Муравьева.