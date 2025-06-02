Александр Галлямов: «Хочу принести свои извинения Загитовой. Я был во многих моментах не прав»

Александр Галлямов извинился перед Алиной Загитовой за шутки о ней.

Галлямов неоднократно высказывался в шутливой манере в адрес Загитовой в своих соцсетях.

«Хочу принести свои извинения. Да, я был во многих моментах не прав. Приношу глубочайшие извинения.

Надеюсь, нам удастся встретиться, все обсудить. Наверное, наш разговор начался не очень правильно. Я только рад обсудить, что произошло, и принести свои извинения», – сказал Галлямов.