РУСАДА в течение полутора лет не проверяло Валиеву на допинг

РУСАДА не тестировало Камилу Валиеву на допинг последние полтора года.

Последний раз фигуристка проходила проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ноябре 2023-го. Всего в 2023 году РУСАДА тестировало Валиеву два раза, в 2022-м – три.

При этом Валиева проходила проверки по линии Международного союза конькобежцев (ISU). Камила включена в регистрируемый пул тестирования ISU – спортсмены из этого пула обязаны указывать в антидопинговой системе ADAMS не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил – в ее пробе был найден триметазидин. Дисквалификация завершится 25 декабря текущего года.