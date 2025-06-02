Авербух о программе Муравьевой: «Образ хорошо знаком публике. А вот музыкальное сопровождение в такой интерпретации прозвучит на льду впервые»
Илья Авербух завершил постановку короткой программы для Софьи Муравьевой.
Об этом он рассказал в телеграм-канале.
«Завершена работа над короткой программой Софьи Муравьевой!
Искренне рад нашему сотрудничеству с Соней — невероятно талантливым человеком, работать с которым было настоящим удовольствием. Мы приступили к созданию программы по инициативе Алексея Николаевича Мишина — и с первых репетиций это было полноценное творческое соавторство хореографа и спортсмена.
Образ, который мы выбрали, хорошо знаком публике. А вот музыкальное сопровождение в такой интерпретации прозвучит на ледовом пространстве впервые — это придаст постановке особую новизну и выразительность!
Благодарю Елену Масленникову и Андрея Ежлова за слаженную командную работу и помощь в реализации идеи!» – написал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Ильи Авербуха
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