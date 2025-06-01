Костомаров посетил полумарафон в Париже Челябинской области: «Был удивлен увидеть копию Эйфелевой башни»
Романа Костомарова удивила копия Эйфелевой башни в Челябинской области.
Олимпийский чемпион в танцах на льду посетил полумарафон в Париже Челябинской области и вручил награды призерам забега на дистанции 5 км.
«Честно говоря, впервые здесь. Мы часто бывали в Челябинске, в Магнитогорске, и соревнования проходили, и гастроли. А здесь, в Париже, был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал – думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение.
Но самое главное – это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник», – сказал Костомаров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости