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Плохотников и Андреева выиграли на дистанции 4,2 км на «Зеленом марафоне» в Москве

31 мая в Москве прошел «Зеленый марафон» от Сбера. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 4,2 км.

Атлеты стартовали на Васильевском спуске возле парка «Зарядье». Маршрут прошел по центру Москвы. Участники бежали по Софийской, Раушской, Кремлевской, Лужнецкой набережным мимо высотки на Котельнической набережной, сквера Новоспасского монастыря, Кремля, Храма Христа Спасителя, Министерства обороны РФ.

Результаты победителей и призеров:

4,2 км, мужчины

  1. Константин Плохотников – 12:29

  2. Артем Сериков – 12:30

  3. Павел Куприянов – 12:54

4,2 км, женщины

  1. Ульяна Андреева – 14:18

  2. Дарья Лавлинская – 15:45

  3. Елизавета Николаенко – 15:50

10 км, мужчины

  1. Павел Осипов – 32:25

  2. Данил Доценко – 32:44

  3. Артур Акимов – 34:24

10 км, женщины

  1. Анастасия Слепнева – 36:27

  2. Екатерина Александрова – 37:39

  3. Мария Фридман – 40:10

21,1 км, мужчины

  1. Алексей Трошкин – 1:07:35

  2. Иван Панферов – 1:09:03

  3. Иван Кураев – 1:10:47

21,1 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 1:19:28

  2. Екатерина Алексеева – 1:25:40

  3. Ирина Косткина – 1:27:51

Результаты были взяты из телеграм-канала спортивного блогера Shelgorn. Как сообщают организаторы, результаты всех участников будут опубликованы на сайте GreenMarathonSberbank не позднее 28 июня.

Помимо Москвы, «Зеленый марафон» от Сбера прошел также в 59 городах России.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Shelgorn
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