«Это, если что, не во Франции». Костомаров посетит полумарафон в Париже Челябинской области
Роман Костомаров посетит полумарафон в Париже Челябинской области.
Олимпийский чемпион по танцам на льду проведет встречу и фотосессию с гостями мероприятия.
«Уже завтра, 31 мая, состоится наша встреча в Париже😎
Это, если что, не во Франции, а в Челябинской области», – написал Костомаров в телеграм-канале.
Село Париж расположено в Нагайбакском районе. Спортивная программа запланирована на 31 мая и 1 июня.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Романа Костомарова
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