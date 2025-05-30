«Это, если что, не во Франции». Костомаров посетит полумарафон в Париже Челябинской области

Роман Костомаров посетит полумарафон в Париже Челябинской области.

Олимпийский чемпион по танцам на льду проведет встречу и фотосессию с гостями мероприятия.

«Уже завтра, 31 мая, состоится наша встреча в Париже😎

Это, если что, не во Франции, а в Челябинской области», – написал Костомаров в телеграм-канале.

Село Париж расположено в Нагайбакском районе. Спортивная программа запланирована на 31 мая и 1 июня.