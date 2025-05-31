Евгения Медведева рассказала, как справлялась со стрессом в спорте.

— Фигурное катание — это огромный труд. Как справиться со стрессом?

— Сейчас я никак не справляюсь. В спорте не было времени прожить этот стресс. Можешь полчаса погрустить, поспать — и дальше работать. Хорошие эмоции — это ведь тоже стресс для организма. Тебя постоянно качает туда‑сюда. Фигурное катание, оно такое.

— У тебя есть какие‑то ритуалы? Может, успокаивает массаж? Котов погладить?

— Я очень люблю переставлять вещи в квартире. Бывает такое, что не могу уснуть. Передвигаю вещи в комнате. Кажется, что ты засыпаешь в новом месте — это помогает. Сама не знаю почему.

— Когда катаешься на льду на чемпионате или в шоу — это разный стресс?

— На чемпионате стресс заложен внутри. То, что мы испытываем перед тем, как где‑то выступить или сдать экзамен, это инстинкт, так заложено с давних времен. Ты бежишь от опасности.

Сейчас уже у меня такого нет. Я понимаю, что могу что‑то исправить, есть какие‑то варианты. Когда тебя вызывают на лед на чемпионате мира, тебе надо выходить и кататься, вариантов нет.

— Не скучаешь по адреналину?

— Нет, — сказала Медведева на встрече с болельщиками на Дне московского спорта.