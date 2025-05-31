Медведева о том, кем бы была, если не фигуристкой: «Думаю, художником. Раньше много рисовала»
Евгения Медведева заявила, что была бы художником, если бы не стала фигуристкой.
– Кем бы ты была, если бы не фигуристкой?
– Думаю, художником. Профессия, которая 100% связана с творчеством. У меня в семье несколько поколений художников.
– Занимаешься живописью?
– Раньше много рисовала.
– В теории возможно, что увидим твою выставку?
– Нет, – сказала двукратная чемпионка мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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