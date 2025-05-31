Медведева о том, кем бы была, если не фигуристкой: «Думаю, художником. Раньше много рисовала»

Евгения Медведева заявила, что была бы художником, если бы не стала фигуристкой.

– Кем бы ты была, если бы не фигуристкой?

– Думаю, художником. Профессия, которая 100% связана с творчеством. У меня в семье несколько поколений художников.

– Занимаешься живописью?

– Раньше много рисовала.

– В теории возможно, что увидим твою выставку?

– Нет, – сказала двукратная чемпионка мира.