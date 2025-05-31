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Медведева о работе над дикцией: «С голосом уже более или менее все хорошо сейчас. Раньше не могла себя слушать»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как работала над голосом и дикцией.

— Ты много где участвуешь. Что скажешь о съемках в кино?

— Это безумно тяжело. Кажется, что это легко. Сыграй печаль. Ты что, не умеешь печалиться? А это тяжело.

Я училась актерскому мастерству. Это что‑то совершенно другое. Я занималась с преподавателем, но когда выходишь уже и играешь на камеру, все наработки летят в пропасть. Серии со своим участием не смотрела.

— Ты можешь слушать свой голос?

— Его можно настроить. Я где‑то что‑то подправила, подкрутила, подняла. Четкость дикции, ораторское искусство. С голосом уже более или менее все хорошо сейчас. Раньше не могла себя слушать, — сказала двукратная чемпионка мира. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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