Медведева о любимой кухне: «Русская. Борщ в полном наборе: хлеб, лук, сало. Еще итальянская и японская»

Евгения Медведева рассказала, что ее вдохновляет вкусная еда.

– Ты проводила мастер‑классы в разных странах. Замечала ли ты различия в том, как занимаются фигурным катанием в разных странах?

– В Китай я летала на сбор детей. Когда я приехала, спрашивала: чем я могу помочь? Они говорят: покажи скольжение. В Японии говорят: научи нас прыгать. Везде разные направления, которые люди хотят усилить.

В Китае большая направленность на сложность: в балете, в сноуборде, в цирке. Я думала, что приеду и нужны будут прыжки, но там детей хотят научить плавности движений, эмоциям. Конечно, на прыжки делали упор, но минут 35-40 занимались тем, как правильно вдохнуть, чтобы получилось хорошее движение. Учила раскрепощенности на льду.

– Какой бы совет дала себе в 10 лет?

– У меня и так все нормально. Делай все, как и делала. Никаких советов не надо.

– Что вдохновляет?

– Вкусная еда.

– Любимая кухня?

– Русская. Борщ в полном наборе: хлеб, лук, сало. Все из русской кухни – моя слабость. Еще итальянская и японская, – сказала двукратная чемпионка мира.