Режиссер Светлана Краюшкина рассказала об идее шоу Алины Загитовой «Ассоль».

Рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

«Нам очень важно в масс-медиа указать, как бы оправдать афишу, что у нас Ассоль не девушка легкого поведения, а что у нас Ассоль является неким образом противостояния человеческому идиотизму.

По факту Ассоль – это ты (обращается к Загитовой – Спортс’‘) и твоя жизнь, где ты одна сопротивляешься этому обществу, где даже в честь тебя открываются на Аллее славы медали... [Начало фразы вырезано] сидит и говорит: у нас есть более заслуженные чемпионы», – сказала Краюшкина во влоге о подготовке шоу на VK-странице Загитовой.

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