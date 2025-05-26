Загитова – на вопрос о личной жизни: «Ассоль ждет чуда, свои алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже»

Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни сравнением с героиней Ассоль.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей «Шоу Воли» на ТНТ.

– Алин, ты приходила к нам год назад и рассказывала, что у тебя нет парня. Тут вообще вон свадьба намечается (у Дмитрия Соловьева и Дины Авериной – Спортс’’). У тебя как дела на личном?

– Я работаю… Ладно.

– Над этим или просто?

– Видите, каждый раз, когда я к вам прихожу, говорю про новые проекты. Они же занимают очень большое количество времени. Вся концентрация уходит туда, но я этому рада на самом деле.

– А тебе нужен парень, который будет соответствовать твоему статусу? Или условный парень, который на машине лед чистит, тоже подойдет?

– Наше ледовое шоу («Ассоль», которое пройдет в Петербурге в июне – Спортс’’) как раз рассказывает о том, что каждый из нас – это и есть Ассоль. Она ждет чуда, свои алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже. Каждый найдет в нем что-то свое, что-то по душе. Может, на этом шоу кто-то воссоединит свои сердца, – сказала Загитова.

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