Елена Радионова: «Классно, что Загитова и Медведева помирились. У каждой своя жизнь, свои интересы – им нечего делить»

Елена Радионова высказалась о сотрудничестве Загитовой и Медведевой.

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Загитова же выступит в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится в сентябре в Москве.

«Классно, что Загитова и Медведева помирились. Думаю, рано или поздно это воссоединение должно было произойти, потому что у каждой своя жизнь и свои интересы – им нечего делить.

Естественно, такие коллаборации только добавят популярности их шоу – у обеих большая фан-база. Я только позитивно на это смотрю. Хорошо, что девчонки опустили свои обиды и будут работать вместе.

Это пойдет им только на пользу. А еще это показывает, что каждая – самостоятельная единица и все повзрослели», – сказала призер чемпионата мира-2015 Радионова .

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