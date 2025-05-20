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Художник по костюмам Большакова – президенту ISU: «Вы знаете, как вершились судьбы во времена Сталина. История повторяется с допуском спортсменов к Олимпиаде»

Художник по костюмам Наталия Большакова написала письмо в защиту российских фигуристов.

«Президенту ISU господину Кимe Чжэ Ель,

Уважаемый господин президент!

Меня зовут Большакова Наталия, я художник по костюмам, работающий в фигурном катании 39 лет. На протяжении этих лет я разрабатывала костюмы для фигуристов – чемпионов Армении, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Канады, Китая, Чехии, Франции, Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Литвы, Польши, России, Испании, Швейцарии, Украины, США, СССР, Великобритании.

В моих костюмах выступали и побеждали спортсмены на двадцати зимних и летних Олимпийских играх.

Я русская, в настоящий момент живу и работаю в США и считаю себя человеком мира.

Мне очень близки идеалы спорта, идеалы олимпийского движения, и я всегда поддерживала политику ISU, уважала решения союза и открыто выступала в поддержку этих решений.

Но последнее вызывает у меня чувство большой обеспокоенности. Я воспринимаю это решение как не до конца продуманное.

И мне очень не хотелось бы, чтобы наше поколение оставило такое наследие потомкам.

Вам повезло больше, чем мне, вы родились и выросли в условиях демократии и свободы слова. А мое детство и юность, начало творческой деятельности прошло в условиях тоталитарного государства СССР.

Я очень хорошо помню, как для выезда за границу нужно было пройти жесткую систему отбора. Нас с детства учили молчать, говорить только то, что предписывают директивы.

Сегодня я наблюдаю зарождение тоталитаризма в уважаемой организации ISU. Это всегда происходит незаметно, вы знаете это по урокам истории.

Вы прекрасно образованный человек в области международной политики. Вы не можете не знать историю тоталитарных государств. Вы наверняка имеете представление о том, как вершились судьбы советских людей без суда и следствия во времена режима Сталина. Когда людей расстреливали по доносам решением «тройки» за закрытыми дверями. Для вас это просто история. А для меня это боль моей семьи, как и семей миллионов моих соотечественников в СССР.

Сегодня я с такой же болью в сердце и ужасом наблюдаю, как история повторяется при принятии решений о допуске спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Сегодня без суда и следствия за закрытыми дверями вершатся судьбы спортсменов такими же «расстрельными тройками». Без права на информацию, без права на защиту.

Я уверена, что это получилось неосознанно, из лучших побуждений, но в жизни бывают ошибки даже из лучших побуждений. И пока не поздно, эти ошибки надо исправить. Нельзя карать молодых людей за нечаянно оброненное слово, за сказанную глупость. Молодость дается в жизни только раз. Это время поисков, открытий, побед и ошибок. Мы с вами тоже были молодыми и тоже совершали ошибки. Представьте себе, если бы какая-то из ваших ошибок перевернула все то, что вы строили 20-30 лет жизни.

А спортсмены идут к своей мечте – Олимпийским играм – долгие годы. Годы упорных тренировок, через травмы, ограничения, жертвы.

Разве можно лишать людей главной мечты жизни за нечаянно оброненное слово, которое можно истолковать по-разному, тем более, при переводе на другой язык?

Еще больший шок у меня вызывает молчание коллег. Я знакома со многими спортсменами и тренерами из разных стран мира. Мы обсуждали ситуацию. Но они боятся выступать. Они боятся таких же репрессий со стороны ISU в свой адрес. Разве вы этого хотели? Я уверена, что нет.

Я лично хорошо знаю Александру Степанову и Ивана Букина. Много лет знаю их тренера Александра Жулина. Хорошо знаю родителей Ивана – отца – фигуриста, олимпийского чемпиона Андрея Букина и маму известную фигуристку Елену Васюкову. Я сотрудничала с ними как художник по костюмам, еще когда они сами выступали на спортивных соревнованиях. Делала костюмы для дуэта Бестемьянова / Букин на их победной Олимпиаде 1988 года. Я знаю их как кристально честных и порядочных людей. Сегодня решением ISU не просто сломали спортивную жизнь их сыну. Сегодня своим решением вы сами того не желая разрушили веру в справедливость людей, преданных идеалам спорта, посвятивших свою жизнь фигурному катанию и внесших огромный вклад в развитие любимого вида спорта.

Я не сомневаюсь в вашей высочайшей квалификации и безусловной порядочности и очень надеюсь, что ISU проведет более детальное рассмотрение ситуации с не допущенными спортсменами Степанова / Букин и Мишина / Галлямов», – написала Большакова в соцсетях.

Фигуристы, которых не пустили на Олимпиаду, точно будут судиться

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Наталии Большаковой
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
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Андрей Букин
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logoАлександр Галлямов
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