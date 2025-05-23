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Елена Вайцеховская: «Предстоящее сотрудничество Загитовой и Медведевой кажется гораздо более интересным, чем интервью»

Вайцеховская оценила предстоящее сотрудничество Загитовой и Медведевой.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова дала интервью серебряному призеру Игр Евгении Медведевой. Также стало известно, что обе фигуристки выступят в шоу друг у друга.

«Предстоящее сотрудничество героинь олимпийского Пхенчхана кажется мне гораздо более интересным, чем само интервью. Надо отдать должное Жене: в рамках собственного медийного проекта она сильно выросла как журналист, не боится говорить, прекрасно слышит собеседника, предлагая ему темы, рассуждать на которые он способен наиболее предметно, избегает вопросов, если опасается, что они могут вызвать негативную реакцию.

Последнее, правда, не всегда плюс с точки зрения профессии, но будем честны: ни к какому незнакомому журналисту, не имея гарантий, что разговор будет максимально комплиментарен, Алина просто бы не пошла. Здесь же получилась милая девичья беседа, в ходе которой обе героини много шутили, обсуждали наряды и образы, подкалывали друг друга и даже сумели органично отыграть «незакрытый гештальт» Медведевой в виде олимпийского серебра.

И совершенно невозможно не вспомнить уже упомянутое противостояние Плющенко и Ягудина и слова Евгения, сказанные спустя годы после окончания карьеры: «Я стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю полюбливать. Нам давно пора пожать друг другу руки», – написала журналист Елена Вайцеховская в своей колонке на RT.

В июне Медведева выступит в ледовом шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге, а в сентябре Алина поучаствует в шоу «Евгения Медведева и друзья» в Москве.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoПхенчхан-2018
Елена Вайцеховская
logoЕвгений Плющенко
logoАлина Загитова
logoАлексей Ягудин
мужское катание
logoсборная России
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