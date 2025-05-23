Рудковская о Загитовой и Медведевой: «Ну что, какой следующий коллаб ждать? Ягудин берет интервью у Плющенко, чтобы тот выступил на его 45-летии?»

Рудковская высказалась об интервью Загитовой, которое та дала Медведевой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостьей ютуб-шоу двукратного серебряного призера ОИ Евгении Медведевой «БеС комментариев».

«Конечно, мне есть чем заниматься на Мальдивах, но такое даже я не смогла пропустить. Алина Загитова и Евгения Медведева помирились. И Женя взяла у Алины интервью.

Для тех, кто совсем не в теме – весьма непростые отношения фигуристок тянулись еще с Олимпиады-2018, когда Загитова обошла Медведеву (действующую на тот момент чемпионку мира) и взяла золото. Традиционно спортсменки всегда лукавили и говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах.

Хотя на моей памяти в Японии на шоу «Fantasy on Ice» в 2018 году они участвовали вместе после Олимпиады и даже в микрофон вдвоем дружно объявляли одного из хедлайнеров – Евгения Плющенко.

Про само интервью – мне очень понравилось, как обе девушки держались в кадре. Были смешные моменты, что всегда плюс!

Мне, конечно, не хватило острых вопросов и острых ответов, хотя я более чем уверена, что многие темы были под запретом, и об этом договоренность была заранее (это, кстати, нормально и очень часто практикуется).

Надо отдать должное, что обе чемпионки очень сильно похудели и были больше похоже на моделей или актрис, чем на тех девчонок-спортсменок, что мы помним в недавнем прошлом, но что греха таить, конечно – обе красавицы!

Понятное дело, что этот эфир нужен был двум сторонам, и я всегда люблю такие сделки! Когда коллаб не односторонний! «Приди ко мне на интервью, но денег у нас нет, и дать мне тебе нечего! Просто, всем откажи, а ко мне приди по дружбе!» А тут все по чесноку!

Женя у Алины в майских шоу «Ассоль», а Алина у Жени на ее шоу в сентябре. Я это называю – интрига, о которой все будут говорить, с последующим взаимовыгодным финалом! Молодцы, девчонки, выросли!

Ну что, какой нам следующий коллаб-интервью ждать? Алексей Ягудин берет интервью у Евгения Плющенко , чтобы тот выступил на его 45-летии?

Или, может, еще будет поинтереснее, что скрывать-то, ведь у нашего ЕвГения много заклятых «друзей» и противостояний в мире фигурного катания! Поживем – увидим!

Сегодня куплю билеты на оба шоу и доеду до Питера, теперь точно есть повод», – написала продюсер, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская .

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность