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Загитова о шоу «Ассоль»: «Совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью»

Алина Загитова рассказала, кто из известных фигуристов выступит в шоу «Ассоль».

Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в конце июня в Санкт-Петербурге. В апреле проводился кастинг для фигуристов в шоу. 

– Ты как спортсменка привыкла, что тебя оценивают. Но на этот раз оценивала ты. Как проходили кастинги и кто приходил на них?

– Мы решили с командой, что сделаем народный кастинг. Пригласим людей, спортсменов, у которых, может быть, немного не сложилось в спорте. 

– Не простых людей, а тех, кто умеет профессионально кататься на льду.

– Конечно. Так как мне в свое время дали шанс показать себя, и в итоге вот что вылилось. Хотелось дать шанс людям развиться, показать себя на льду.

– А твои коллеги приходили на кастинг?

– Да. Алексей Ягудин выделился, прислал нам видеовизитку. Естественно, мы не могли пропустить такого гениального фигуриста. Мы с командой рассмотрели эту заявку, и он прошел этот кастинг.  

– Прошел первый тур, а во второй не попал, ха-ха. 

– Нет, я как раз хотела рассказать, что Алексей Константинович будет участвовать в нашем шоу. Также Дмитрий Соловьев. И совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Мечталлион». 

Новое шоу Загитовой – рок-мюзикл: что о нем известно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
ледовые шоу
танцы на льду
logoАлексей Ягудин
logoДмитрий Соловьев
мужское катание
logoАлина Загитова
женское катание
logoсборная России
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