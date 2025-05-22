Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»

Александр Энберт заявил, что рад коллаборации Загитовой и Медведевой.

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Загитова выступит в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится в сентябре в Москве.

«Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. Это отличная идея. Две наши прекрасные спортсменки, между которыми существовало очень яркое противостояние. На них всегда было интересно смотреть.

Когда они будут вместе на льду ледового спектакля, получится не менее интересно. Я видел, что Алина придет в гости в шоу Жени. Я очень рад такой коллаборации», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Энберт.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность