Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»

Наталья Бестемьянова считает, что Загитовой и Медведевой нечего делить.

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что Загитова выступит в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится в сентябре в Москве.

«Алина Загитова и Евгения Медведева молодцы. Конечно, я рада за них – им больше нечего делить. Я не уверена, что у них были какие-то ссоры. Они просто соревновались между собой», – сказала Бестемьянова.