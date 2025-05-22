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Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Это прекрасно – мириться с подругами, с которыми ты прошел тяжелую спортивную жизнь»

Тарасова высказалась о том, что Медведева выступит в шоу Загитовой.

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что Загитова выступит в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится в сентябре в Москве.

«Я очень за них рада. Я считаю, что это прекрасно – мириться со своими подругами, с которыми ты прошел тяжелую спортивную жизнь. Молодцы обе, все хорошо, и дальше у них все будет вместе. Поздравляю их с таким умным и прекрасным решением. И благодарю их», – сказала Татьяна Тарасова «Р-Спорту».

«Я очень рада, что девочки опять вместе. Это очень умное, хорошее и приятное человеческое решение. Думаю, все, как и лично я, рады за Загитову и Медведеву.

Ничего такого в том, что они конкурентки, а теперь хорошо общаются, нет. Они могли и сразу хорошо общаться. Загитова и Медведева же не враги, а конкурентки. Очень многие дружат до самой старости, и в этом ничего странного нет.

Думаю, это прекрасное решение Алины и Жени. Спасибо им за это, и всех поздравляю с тем, что мы в одном шоу будем видеть и Загитову, и Медведеву, держащихся за руку», – цитирует заслуженного тренера СССР Sport24.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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