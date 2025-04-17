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  • Яна Рудковская: «Знали историю про Жилину, когда Розанов уходил. Он говорил, что готов на детектор лжи, подарил мне цветы – мы более-менее нормально расстались»
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Яна Рудковская: «Знали историю про Жилину, когда Розанов уходил. Он говорил, что готов на детектор лжи, подарил мне цветы – мы более-менее нормально расстались»

Рудковская рассказала, почему Розанов ушел из Академии Плющенко.

Розанов проработал в «Ангелах Плющенко» один год и ушел в 2021-м.

«Людмила Николаевна (Алферова, мама Вероники Жилиной – Спортс’‘) разговаривала с Сергеем и предупредила его в то время, что не понимает его странного поведения, он так же ей все отрицал.

Почти сразу она забрала Алену в свою группу, а Ника через какое-то время пришла и попросила перейти в группу к Евгению. Ссылаясь на грубое обращение Сергея с ней. Тогда мы не знали еще этой истории. В нашей академии запрещено бить и обзывать детей тренерам.

Когда Сергей уходил от нас, причин было много, несмотря на высокий уровень его как специалиста.

1. От него ушли почти все спортсмены.

2  Он был волком – одиночкой и не мог работать в команде.

3. Например, Саша Плющенко отказался с ним работать, когда он его назвал «козлом» и орал на него. Саше было 7 лет на тот момент.

Тогда уже у меня и у Евгения было очень много вопросов. Мы сделали ему первое и последнее предупреждение.

4. Мы узнали историю про Нику. На момент ухода Сергей нам поклялся, что это он ничего не делал, что Ника его неправильно поняла и так далее. Взрослый человек клянется. Тренер. Говорит, что он готов хоть на детектор лжи сесть. Подарил мне цветы, и мы более-менее нормально расстались. И больше мы его ни разу не видели и не разу не слышали.

5 . Я вчера проверила один факт по которому мне и Евгению Сергей также клялся, что он этого не делал. Я потратила весь день и провела расследование и узнала, что Сергей меня и Евгения обманул.

Поэтому посчитала своим долгом написать и этот пост и предыдущий тоже», – написала Рудковская.

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
Алена Жилина
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женское катание
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детектор лжи
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