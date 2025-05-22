Загитова о Медведевой в шоу «Ассоль»: «Для меня, как для продюсера, очень круто иметь в команде такого человека, как Женя»

Алина Загитова рассказала об участии в ее шоу Евгении Медведевой.

Ледовое шоу «Ассоль» пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Медведева исполнит роль Хины Меннерс.

Загитова: «Для меня, как для продюсера, очень круто иметь в команде такого человека, как Женя. Тем более что персонажи Ассоль и Хины схожи. На пути к своей мечте обе героини проходят трансформацию — все как со мной и Женей в реальной жизни».

Медведева: «Было очень неожиданно получить приглашение участвовать в шоу Алины. Моя героиня Хина будет стоять перед выбором на пути к своей мечте и поможет Ассоль в ее исполнении. Хина обязательно удивит вас, зрители».