Алина Загитова: «Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник, но пока у меня мало материала. Мы работаем над этим»
Алина Загитова рассказала о желании выпустить собственный разговорник.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась, в частности, о своем мерче со словом «безызбежно». Загитова произнесла его в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023. После этого она выпустила футболки с хэштегом #безызбежно.
«Да, я монетизировала это все. Моя личная [идея].
Я решила просто посмеяться над собой, потому что самоирония – это очень важно в жизни каждого человека.
Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник на самом деле, но пока у меня мало материала. Поэтому мы работаем над этим», – сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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