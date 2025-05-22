Алина Загитова: «Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник, но пока у меня мало материала. Мы работаем над этим»

Алина Загитова рассказала о желании выпустить собственный разговорник.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась, в частности, о своем мерче со словом «безызбежно». Загитова произнесла его в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023. После этого она выпустила футболки с хэштегом #безызбежно.

«Да, я монетизировала это все. Моя личная [идея].

Я решила просто посмеяться над собой, потому что самоирония – это очень важно в жизни каждого человека.

Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник на самом деле, но пока у меня мало материала. Поэтому мы работаем над этим», – сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» .