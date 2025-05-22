Загитова про афишу своего шоу: «Я включила все свои продюсерские навыки и понимала, что это людей больше зацепит, чем классическая Ассоль»

Алина Загитова рассказала, почему ее шоу «Ассоль» будет в жанре рок-мюзикла.

– Никто такого не ожидал, и мы с командой очень долго спорили насчет того, как мы видим Ассоль на афише. Кто-то был за классическую Ассоль – такую нежную, прелестную. А на самом деле вот я была за вот эту рóковую, бунтарскую Ассоль, и этим я хотела вызвать у людей резонанс, в принципе что и получилось.

В плюс ко всему я включила все свои продюсерские навыки и понимала, что это людей больше зацепит, чем классическая Ассоль. Очень жалко, что некоторые люди не увидели всей глубины, которую мы вложили в принципе в эту афишу.

– Я видела у тебя в сторис, что ты читала книгу. Понравилось ли тебе данное произведение?

– Ты знаешь, мне очень откликается вообще весь этот сюжет про мечту, на пути к становлению шоу. Мне тоже говорили, что «у тебя ничего не получится», «не слишком образованная», «не слишком такая», «не слишком сякая», «у тебя гу»… Ну, короче, мы сейчас начнем все перечислять, просто тут программа закончится на этом. «Да куда она пошла», «да ей всего лишь 22»…

Время не стоит на месте, и абсолютно каждый человек, несмотря на свой возраст, может попробовать и исполнить свою мечту. И это очень важно рассказывать людям в молодом возрасте, а не, наоборот, их гасить. Потому что это наше будущее, это становление России новой, буквально. Поэтому я считаю, что нужно поддерживать молодых амбициозных людей.

Слава богу, что у меня нашлись понимающие люди, которые в меня поверили, наши партнеры дорогие.

– Чем ты будешь удивлять на «Ассоль» в этом году?

– Интересными спецэффектами, людьми.

– Судя по афише, огонь точно будет.

– Да, огонь точно, сто процентов будет. Ну, и мне кажется, что рок-мюзикл и вообще рок – в принципе жанр недооцененный в индустрии фигурного катания. Такого никто не делал. Извините, я понимаю, что людей это очень сильно раздражает, что я говорю. Такого реально не было.

Хочется сказать, что у нас по мотивам «Алых парусов». Это значит, что мы можем позаимствовать его сюжет, но привнести какие-то свои идеи, – сказала олимпийская чемпионка Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» .