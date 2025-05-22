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Загитова о худобе: «Говорят, что я слишком быстро похудела. Но я целых два года шла к тому, что у меня такая фигура»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на критику по поводу веса.

«Говорят, что я слишком быстро похудела, но если отследить момент вот этого периода похудения, то два целых года я шла к тому, что у меня такая фигура.

Есть люди, которым нравится, есть те, которым не нравится. Это абсолютная вкусовщина, и к этому тоже, наверное, надо поменьше внимания какого-то уделять.

Ну и второй момент. Я спортсмен, я фигурист. Я все еще продолжаю заниматься этой деятельностью, она мне очень сильно нравится. И эстетически, да, это смотрится красиво. На льду все мне говорят, что вообще очень красиво смотритесь, потрясающая легкость. И что самое важное – мне легче с таким весом. Тебе проще, когда ты в своем весе. Он может быть разный абсолютно, но я вот в таком весе себя ощущаю более чем комфортно.

Порой вот, команда не даст соврать, очень много работы, и ты реально забываешь покушать. Я смотрю тоже интервью разных абсолютно людей, и они говорят, что забывают покушать. Я говорю, да как вы забываете покушать? Это же святое просто! Теперь я их прекрасно понимаю.

У каждого человека есть своя идеальная фигура. Кому-то нравится попышнее, чтобы за что взяться, грубо говоря, а кому-то нравятся вообще тоненькие. Это абсолютная вкусовщина.

Мы много говорим сегодня про хейт, но также есть куча положительных комментариев, которые говорят, какая ты красотка, у тебя все идеально. И хочется немного сказать огромное спасибо людям, которые поддерживают.

Это безумно важно, и я называю их своей семьей, которые вне зависимости от того, как ты себя повел в том или ином месте, или как ты одет, что ты поел, что ты показал, они тебя все равно поддерживают. И мне кажется, что это очень важно. Поэтому огромное спасибо всем», – сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
женское катание
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