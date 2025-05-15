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Загитова о своем шоу: «Наша Ассоль – бунтарка. На афише она изображена в момент сложного выбора: остаться доброй или пойти крушить мир вокруг»

Алина Загитова назвала «бунтаркой» главную героиню шоу «Ассоль».

Загитова в конце июня представит в Санкт-Петербурге свое ледовое шоу – рок-мюзикл на льду. Фигуристка исполнит в шоу главную роль.

– Вы готовите рок-мюзикл на льду «Ассоль» и объявили народный кастинг фигуристов. По каким критериям будете отбирать народных участников? Кто из звезд фигурного катания примет участие?

– Да, в процессе работы над ледовым мюзиклом появилась идея сделать народный кастинг фигуристов. Во-первых, чтобы найти новые лица. Пусть о талантах нашей страны узнает как можно больше людей. Во-вторых, это возможность исполнить чью-то мечту – выйти на лед в большом шоу, вместе с олимпийскими чемпионами. Мы получили больше 200 заявок.

В звездном составе у нас два олимпийских чемпиона: Дима Соловьев, который исполнит роль капитана Грэя, и Леша Ягудин – в роли Эгля, который предсказал юной Ассоль появление корабля с алыми парусами.

Будут еще звездные имена, но о них мы расскажем позже. Также в шоу примут участие цирковые артисты, артисты мюзикла, танцоры, акробаты, рок-группа.

– «Ассоль» создается по мотивам «Алых парусов». Будет как-то изменен сюжет и образ главной героини?

– Наш режиссер Светлана Краюшкина совместно с драматургом и поэтом Никой Симоновой связали ассоциативно Петербург и Каперну. Добавили Ассоль больше психологизма. У нас она не идеализированная девушка, а живой человек. Как и все, она переживает подростковый бунт, но все же верит в свою мечту.

Афиша проекта вызвала бурное обсуждение в сети.

– Да, многим она показалась провокационной, дерзкой, но это и была цель. Наша Ассоль – бунтарка. А на афише она изображена как раз в момент сложного выбора: остаться доброй или пойти крушить мир вокруг. Что она выберет – зрители узнают на премьере, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова. 

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Gazeta.ru
logoсборная России
ледовые шоу
женское катание
logoАлина Загитова
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logoАлексей Ягудин
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