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Загитова о звездной болезни: «Это было в период 18-19 лет. И я быстро достаточно поняла, что так себя вести не надо»

Алина Загитова рассказала, как избавилась от звездной болезни.

– Моя семья всегда видела моменты, когда меня немного понесло не туда, и всегда одергивали меня. Да, это правда.

Но это было в период, наверное, 18-19 [лет]. И я быстро достаточно поняла, что так себя вести не надо. Поэтому сейчас я стараюсь и отношусь к людям с уважением.

У меня всегда бабушка, огромное ей спасибо, она всегда – иногда меня это бесило и раздражало, потому что это уже как стишок – она все время разговаривала: нужно с уважением к людям относиться, всегда «здравствуйте», «спасибо». И очень много всего того, как правильно себя вести. Я это приняла.

– Прививка от звездной болезни.

– Да, и прям достаточно такая мощная прививка идет со мной на протяжении всей моей жизни. Хотя некоторые люди, честно, выводят. Прям бывает такое. И я перехожу через себя, знаешь, переламываю себя, говорю: «Хорошо», – и затыкаюсь.

А это не очень хорошо, я считаю, что надо говорить про все свои переживания и чувства, чтобы потом это не копилось внутри, – сказала олимпийская чемпионка Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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