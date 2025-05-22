В Центре фигурного катания Загитовой построят трибуны на 250 зрителей

Стали известны подробности о строительстве Центра фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани.

Как сообщает «Бизнес Online», объект займет площадь в 6 тысяч квадратных метров. Условно его можно разделить на две зоны: в первой разместится ледовая площадка, во второй – восемь раздевалок, тренерские комнаты, буфет, залы для хореографии, кардио и силовых тренировок.

На ледовой площадке появятся трибуны на 250 зрителей. Уточняется , что это исключает возможность проводить в центре большие турниры, то есть объект будет полностью предназначен для тренировок юных фигуристов.

Школа Загитовой расположится на улице Портовая на месте заброшенного стадиона «Водник». На место уже завезли первые стройматериалы.

Проект центра разработан «Татинвестгражданпроектом». Строительство начнется летом и завершится, по прогнозам Леонова, в следующем году.