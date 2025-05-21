Дмитрий Губерниев: «Пусть в каждом населенном пункте страны будет школа Загитовой. Школа техники речи, библиотека, интеллектуальная школа»

Губерниев призвал открыть школы Алины Загитовой во всех регионах России.

Издание «Бизнес Online» сообщило, что власти Татарстана не согласовали проект школы фигурного катания олимпийской чемпионки по причине дороговизны. По информации издания, стоимость строительства центра превысила миллиард рублей.

Позже министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что проект школы Загитовой согласован на всех уровнях и может быть реализован в течение года.

«Это прекрасно, что есть деньги на Алину Загитову . Резонанс действительно получился большим. Я хочу сказать, что такие школы Загитовой нужно построить в каждом регионе Российской Федерации. Если в каждом селе, в каждом населенном пункте страны будет школа Загитовой, это сделает нашу жизнь значительно лучше.

Это то, что нам сейчас необходимо. Вообще должна быть библиотека имени Алины Загитовой, школа техники речи Алины Загитовой, интеллектуальная школа, а также в обязательном порядке музей истории ее имени.

Я большой поклонник Алины. Как же здорово, что это все происходит! Больше школ Алины Загитовой – хороших и разных», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

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