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Кондратюк заработал больше Малинина в сезоне-2024/25, Миура и Кихара – лидеры по призовым среди иностранных фигуристов (Forbes)

Forbes опубликовал топ фигуристов с самыми большими призовыми в сезоне-2024/25.

Топ-10 среди иностранных фигуристов

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – $171 700

2. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – $168 700

3. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) – $131 350

4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – $128 700

5. Илья Малинин (США) – $125 900

6. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – $107 700

7. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия) – $107 250

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – $104 700

9. Каори Сакамото (Япония) – $95 900

10. Михаил Шайдоров (Казахстан) – $89 800

Топ-10 в России

1. Марк Кондратюк – 11,5 млн рублей (около $134 500 по нынешнему курсу)

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 6,7 млн рублей

3. Дмитрий Алиев – 6,4 млн рублей

4. Аделия Петросян – 5,8 млн рублей

5. Владислав Дикиджи – 5,5 млн рублей

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 3,8 млн рублей

7. Александра Степанова – Иван Букин – 3,5 млн рублей

8. Евгений Семененко – 3,33 млн рублей

9. Алина Горбачева – 3,31 млн рублей

10. Петр Гуменник – 3,06 млн рублей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Forbes
logoМэдисон Чок
Пайпер Гиллес
logoЭван Бейтс
Рику Миура
logoПоль Пуарье
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
logoИлья Малинин
Лайла Фир
Льюис Гибсон
Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
logoКаори Сакамото
Михаил Шайдоров
logoМарк Кондратюк
logoДмитрий Алиев
logoАнастасия Мишина
logoАделия Петросян
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoВладислав Дикиджи
logoЕвгений Семененко
logoПетр Гуменник
Алина Горбачева
Рюичи Кихара
logoсборная России
деньги
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Германии
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logoсборная США
logoсборная Японии
Никколо Мачии
Сара Конти
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