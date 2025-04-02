Кондратюк заработал больше Малинина в сезоне-2024/25, Миура и Кихара – лидеры по призовым среди иностранных фигуристов (Forbes)
Топ-10 среди иностранных фигуристов
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – $171 700
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – $168 700
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – $131 350
4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – $128 700
5. Илья Малинин (США) – $125 900
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – $107 700
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – $107 250
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – $104 700
9. Каори Сакамото (Япония) – $95 900
10. Михаил Шайдоров (Казахстан) – $89 800
Топ-10 в России
1. Марк Кондратюк – 11,5 млн рублей (около $134 500 по нынешнему курсу)
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 6,7 млн рублей
3. Дмитрий Алиев – 6,4 млн рублей
4. Аделия Петросян – 5,8 млн рублей
5. Владислав Дикиджи – 5,5 млн рублей
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 3,8 млн рублей
7. Александра Степанова – Иван Букин – 3,5 млн рублей
8. Евгений Семененко – 3,33 млн рублей
9. Алина Горбачева – 3,31 млн рублей
10. Петр Гуменник – 3,06 млн рублей
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