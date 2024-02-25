Александр Галлямов: «Уважаемый г-н Томас Бах! Скажите, пожалуйста, что значит выражение «Олимпийская медаль – навсегда»?»

Теги сборная России МОК Томас Бах Олимпиада-2022 пары Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов обратился к главе МОК с вопросом об олимпийских медалях.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в составе сборной России выиграл золото командного турнира, но медали вручены не были из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой. 

В января 2024 года Валиева была дисквалифицирована, ее результаты на Играх аннулированы. Россия была лишена золота командного турнира и опустилась на третье место.  

«Уважаемый г-н Томас Бах! К сожалению, я не очень силен в языках (мне действительно стыдно, так как за последние 4 месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить.

Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever? (Олимпийская медаль – навсегда). 

Сенкью вери мач», – написал Галлямов

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77 комментариев
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Уважаемый г-н Александр Галлямов.
Ваше обращение очень важно для нас. Так как никакой медали у вас нет, то мы не очень понимаем суть вашего вопроса.
Сенкью вери мач, оставайтесь на связи.
P.S. Передавайте большой привет дедушке Валиевой.
+117
-42
+75
Саша, если медаль завоевана честно, то навсегда. Если в команде у кого-то обнаружен допинг, то медалей лишают всю команду. Тебе обидно, и мне обидно. За всю команду, за всю страну. К сожалению, это факт.
+93
-41
+52
Ответ Утренняя Аврора
Саша, если медаль завоевана честно, то навсегда. Если в команде у кого-то обнаружен допинг, то медалей лишают всю команду. Тебе обидно, и мне обидно. За всю команду, за всю страну. К сожалению, это факт.
Все дело в том, что в фигурном катании не предусмотрена такая ответственность команды.
+70
-28
+42
Ответ nina1212
на ОИ все были чистые, допинга не было ни у кого!
Но в команде оказался спортсмен, который не должен был участвовать в ОИ, но почему то там был и участвовал в команднике.
+28
-7
+21
Ответ Agura
Все дело в том, что в фигурном катании не предусмотрена такая ответственность команды.
Команду не дисквалифицировали, баллы полученные Камилой вычли из общего результата команды и она переместилась с первого на третье место.
+23
-2
+21
Александр, лучше напишите благодарственное письмо Камиле Валиевой и её дедушке. Можно на русском...
+45
-24
+21
Но, ведь медали так и не были вручены, так что о чем вопрос? Хотя, пара МГ достойны всех золотых медалей в своем виде спорта. Обидно за остальную команду. Зачем было так упорно тащить в командные спортсменку с непроверенной пробой, никогда не пойму
+30
-10
+20
Бах два года каждый день на почту бегает, спрашивает - нет ли чего от Галямова.
+25
-10
+15
Ответ Sgi
А у Галлямова есть какая-то медаль Олимпийских игр? Либо пусть покажет , либо занимается дешевой саморекламой (предложения к нему о сотрудничестве на английском прилетают , ага 😀 в текущей - то ситуации)
Ну, бронзовая-то есть, в личных соревнованиях.
+13
0
+13
сэй сенкью ту "наша золотая"
+18
-7
+11
Ответ Утренняя Аврора
Саша, если медаль завоевана честно, то навсегда. Если в команде у кого-то обнаружен допинг, то медалей лишают всю команду. Тебе обидно, и мне обидно. За всю команду, за всю страну. К сожалению, это факт.
на ОИ все были чистые, допинга не было ни у кого!
+24
-15
+9
Не к тому обратился , уважаемый Галямов. Есть люди поближе. Медаль команды завоевывает команда, Не Бах формировал нашу команду.
+9
-2
+7
Александр это про честные медали
+21
-15
+6
Ответ MikhaL
Уважаемый г-н Александр Галлямов. Ваше обращение очень важно для нас. Так как никакой медали у вас нет, то мы не очень понимаем суть вашего вопроса. Сенкью вери мач, оставайтесь на связи. P.S. Передавайте большой привет дедушке Валиевой.
Как это никакой нет? А бронза в личных соревах? Которая важнее, чем командник
+6
0
+6
Ответ Data Architector
Александр, лучше напишите благодарственное письмо Камиле Валиевой и её дедушке. Можно на русском...
И копию в федерацию
+8
-2
+6
Ответ Утренняя Аврора
Комментарий скрыт
До такого даже не додумались в уголовном праве. Сначала посадить по статье, а потом статью придумать.
+12
-6
+6
Можно сколько угодно обижаться на субъективный и политизированный МОК, но правда весьма примитивна: у вас в команде была допингистка, и все такие вопросы надо задавать ей и ее тренерам. Это по их милости вы, чистые спортсмены, два года без медалей.
+9
-4
+5
Это к чему вообще?🤣
+7
-2
+5
Ответ kost68
это один из бессмысленных избитых штампов
Олимпиады в нынешнем виде неизбежно уйдут в историю. Скажем за это спасибо нацисту Баху.
+6
-1
+5
глупый какой-то вопрос. с чего вдруг это идиома? тут всё прозрачно: олимпийские чемпионы и призёры не бывают экс. вы будете навсегда бронзовыми, так уж карта легла.
+9
-4
+5
Ответ Sgi
А у Галлямова есть какая-то медаль Олимпийских игр? Либо пусть покажет , либо занимается дешевой саморекламой (предложения к нему о сотрудничестве на английском прилетают , ага 😀 в текущей - то ситуации)
Бронзовая медаль есть
+4
0
+4
Ответ Sgi
А у Галлямова есть какая-то медаль Олимпийских игр? Либо пусть покажет , либо занимается дешевой саморекламой (предложения к нему о сотрудничестве на английском прилетают , ага 😀 в текущей - то ситуации)
Есть, невежа.
+4
0
+4
Вот правда.Это утверждение просто элемент пропаганды, пиара.Такой бессмысленный сам по себе рекламный слоган.Особенно глупо это звучит на фоне специально раздуваемых на ОИ скандалов и интриг с перераспределением ОИ медалей,на фоне использования Олимпиады для травли самых талантливых в спорте.
+18
-14
+4
Саша, на деревню дедушке ещё напиши...
+5
-2
+3
А, кстати, откуда в пробе триметазидин, ему ни у кого поспрошать не хочется?
+8
-5
+3
Ответ Data Architector
Александр, лучше напишите благодарственное письмо Камиле Валиевой и её дедушке. Можно на русском...
Полностью состоящее из вариаций английского слова "пляж"
+3
0
+3
Очень люблю пару фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова! Болею за них! Рискну выразить свое видение ответа на вопрос Александра. Так сложилось, что Дяди и Тети, от которых зависит судьба простых людей, вместо Господа Бога, взялись расставлять людей по местам, ( по их мнению)! Так, н-р, девочка из- за которой Вы, с Анастасией, и ДР. Членами Олимпийской команды, ЛИШИЛИСЬ Золотых Олимпийских Медалей, щеголяет в дизайнерских нарядах, радуется ЖИЗНИ, и сидит возле первого Лица Государства! Ею то же манипули- руют! Так же и на моем уровне! И, чем быстрее, ты это поймёшь, тем проще будет принять жизнь! Такова жизнь! Увы..,
+5
-2
+3
Начали вылазить истинные чувства членов команды, что и требовалось доказать...
Посмотрели на КВ с дедушкой и начало триггерить
+10
-7
+3
Вообще идея выдать временно пустые футляры от медалей была максимально странной.
+3
0
+3
Тот случай, когда пытался быть оригинальным, а сел в лужу.
+13
-10
+3
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