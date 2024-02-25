Александр Галлямов: «Уважаемый г-н Томас Бах! Скажите, пожалуйста, что значит выражение «Олимпийская медаль – навсегда»?»
Александр Галлямов обратился к главе МОК с вопросом об олимпийских медалях.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в составе сборной России выиграл золото командного турнира, но медали вручены не были из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой.
В января 2024 года Валиева была дисквалифицирована, ее результаты на Играх аннулированы. Россия была лишена золота командного турнира и опустилась на третье место.
«Уважаемый г-н Томас Бах! К сожалению, я не очень силен в языках (мне действительно стыдно, так как за последние 4 месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить.
Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever? (Олимпийская медаль – навсегда).
Сенкью вери мач», – написал Галлямов.
Ваше обращение очень важно для нас. Так как никакой медали у вас нет, то мы не очень понимаем суть вашего вопроса.
Сенкью вери мач, оставайтесь на связи.
P.S. Передавайте большой привет дедушке Валиевой.
Посмотрели на КВ с дедушкой и начало триггерить